Сенатор Калашников допустил выход России из ВТО из-за иска ЕС по «свиному эмбарго»

Москва, 7 января. Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил о возможном выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Европейского Союза по эмбарго на импорт свинины. Об этом сообщает ТАСС.

Брюссель оспаривает в арбитраже ВТО правомерность ограничений, которые Россия ввела на импорт свинины из ЕС в качестве ответной меры на санкции против Москвы. Европейский Союз требует взыскания с России 1,39 миллиарда евро в год.

По словам Сергея Калашникова, санкции ЕС и ответное эмбарго со стороны Москвы противоречат действующим соглашениям ВТО, — пишет РИА Новости.

Накануне депутат Госдумы РФ Антон Морозов назвал требования ЕС к России о компенсации в связи с ограничительными мерами по свинине «абсолютно необоснованными».