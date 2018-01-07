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Политика
Сенатор Калашников допустил выход России из ВТО из-за иска ЕС по «свиному эмбарго»
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    Сенатор Калашников допустил выход России из ВТО из-за иска ЕС по «свиному эмбарго»

    23:57  7 Января 2018  /обновлено: 23:57  07 Января 2018
    2453

    Сенатор Калашников допустил выход России из ВТО из-за иска ЕС по «свиному эмбарго»

    Москва, 7 января. Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил о возможном выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Европейского Союза по эмбарго на импорт свинины. Об этом сообщает ТАСС.

    Брюссель оспаривает в арбитраже ВТО правомерность ограничений, которые Россия ввела на импорт свинины из ЕС в качестве ответной меры на санкции против Москвы. Европейский Союз требует взыскания с России 1,39 миллиарда евро в год.

    По словам Сергея Калашникова, санкции ЕС и ответное эмбарго со стороны Москвы противоречат действующим соглашениям ВТО, — пишет РИА Новости.

    Накануне депутат Госдумы РФ Антон Морозов назвал требования ЕС к России о компенсации в связи с ограничительными мерами по свинине «абсолютно необоснованными».

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #иск #ес #вто #свинина #калашников
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