Вандалы осквернили памятник советским солдатам в Кировоградской области на Украине

Киев, 8 января. Неизвестные повредили памятник советским воинам в сквере Победы города Гайворон Кировоградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Поврежденная статуя расположена у могил 11 солдат и 43 партизан. В пресс-службе городского совета сообщают, что вандалы отбили руку и лавровый венок скульптуры. Местные власти назвали случившееся проявлением варварства, дикости и вандализма.

«Это осуществили нелюди, у которых нет будущего, ведь они не уважают своего прошлого. Прошлое — это тысячи погибших земляков, отдавших свои жизни в борьбе с фашистами во Второй Мировой войне ради того, чтобы мы могли жить на своей земле, чтобы мог на ней жить и тот, кто надругался над скульптурой у могил воинов», — пишет пресс-служба городского совета в социальной сети Facebook.

В свою очередь, местные правоохранители пообещали найти виновных в совершении преступления.

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