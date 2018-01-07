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Украина
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Львовский политик заявил, что Иисус Христос был украинцем
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    Львовский политик заявил, что Иисус Христос был украинцем

    23:16  7 Января 2018  /обновлено: 23:16  07 Января 2018
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    Львовский политик заявил, что Иисус Христос был украинцем

    Львов, 7 января. Заместитель главы Украинской республиканской партии, экс-депутат Львовского областного совета Ростислав Новоженец заявил, что Иисус Христос был украинцем.

    Политик утверждает, что на кресте Иисус перешел на галицкий говор. Кроме того, Новоженец полагает, что, согласно «украинскому летоисчислению», на дворе нынче 7526-й год.

    Представитель Украинской республиканской партии убежден, что нет ни одного доказательства, которое опровергало бы украинское происхождение Иисуса Христа.

    «Как известно, на кресте во время мук вспоминают всегда родной язык. Он говорили фактически говором лемков. Об этом нужно помнить. Мы должны верить, что Иисус Христос  — прадавний украинец»,  — объяснил свою точку зрения львовянин.

    Накануне украинская певица и политик Руслана Лыжичко рассказала, что украинцы являются потомками шумер.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #иисус христос #украинец #новоженец
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