Сирия: десятки людей погибли в результате взрыва двух автомобилей в Идлибе

Дамаск, 7 января. Десятки людей погибли в результате взрыва двух автомобилей в городе Идлиб одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает «Аль-Маядин».

Террористы подорвали машины на улице Салясин города Идлиб. Па данным «Аль-Маядин», автомобиль, начиненный взрывным устройством, был припаркован рядом с супермаркетом «Аль-Мири». Второй автомобиль находился у штаба одного из радикальных формирований, которые действуют в провинции Идлиб.

Всего по информации «Аль-Маядин» в результате терактов погибли не менее 20 человек, а не менее 30 получили ранения.

В тоже время, агентство ТАСС сообщает сразу о четырех взрывах в Идлибе, в результате которых погибли как минимум 30 человек, а еще 70 — ранены.

О мощном взрыве в Идлибе сообщалось накануне. RT напоминало о заявлении министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, ранее назвавшего ситуацию в зоне деэскалации в Идлибе наиболее сложной в Сирийской Арабской Республике.