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Украина
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Спорт
«Зенит» возобновит переговоры по новому контракту с Кришито на сборах
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    «Зенит» возобновит переговоры по новому контракту с Кришито на сборах

    22:25  7 Января 2018  /обновлено: 22:54  07 Января 2018
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    «Зенит» возобновит переговоры по новому контракту с Кришито на сборах

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, руководство футбольного клуба «Зенит» проведет переговоры с итальянским защитником Доменико Кришито и его представителем о продлении контракта после выхода команды из отпуска.

    По словам источника, сине-бело-голубые предложат капитану 2-летний контракт с увеличением бонусов.

    Отмечается, что на Кришито есть спрос со стороны турецких и итальянских клубов, однако «Зенит» выступает против продажи итальянца зимой. Контракт футболиста с петербургским клубом истекает предстоящим летом.

    Ранее сообщалось о готовности «Зенита» отступить полузащитника Ригони в английский «Эвертон» за 35 млн евро.

    Кроме того, питерский клуб ведет переговоры об условиях личного соглашения с бразильцем Кайо. По имеющимся данным, договоренность о переходе футболиста из «Сан-Паулу» между руководствами клубов уже достигнута.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #зенит #кришито #контракт #сборы
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