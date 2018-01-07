«Зенит» возобновит переговоры по новому контракту с Кришито на сборах

Как стало известно Федеральному агентству новостей, руководство футбольного клуба «Зенит» проведет переговоры с итальянским защитником Доменико Кришито и его представителем о продлении контракта после выхода команды из отпуска.

По словам источника, сине-бело-голубые предложат капитану 2-летний контракт с увеличением бонусов.

Отмечается, что на Кришито есть спрос со стороны турецких и итальянских клубов, однако «Зенит» выступает против продажи итальянца зимой. Контракт футболиста с петербургским клубом истекает предстоящим летом.

Ранее сообщалось о готовности «Зенита» отступить полузащитника Ригони в английский «Эвертон» за 35 млн евро.

Кроме того, питерский клуб ведет переговоры об условиях личного соглашения с бразильцем Кайо. По имеющимся данным, договоренность о переходе футболиста из «Сан-Паулу» между руководствами клубов уже достигнута.