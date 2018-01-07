Сирия: в Идлибе взорвался автомобиль начиненный взрывчаткой

Идлиб, 7 января. В сирийском городе Идлиб, находящемся под контролем террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», произошёл мощный взрыв.

Telegram-канал Directorate 4 со ссылкой на очевидцев cообщает о двух десятках убитых и более 30 раненых. По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль у штаб-квартиры группировки «Аджнад Кавказ», которая состоит преимущественно из выходцев с Северного Кавказа, находящихся в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.