Adidas ответила Климкину: «Кто думает, что мы наказываем Россию санкциями, ошибается»

Берлин, 7 января. Глава немецкой промышленной компании Adidas Каспер Рорштед ответил на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который пригрозил концерну «не только политическим, но и юридическим» наказанием за осуществление торговой деятельности в Крыму.

«Тот, кто думает, что мы наказываем Россию санкциями, ошибается. На Западе по этой причине тоже пропали рабочие места. Но политики предпочитают замалчивать такие результаты», — сказал Рорштед в интервью для Deutsche Welle.

Глава Adidas добавил, что не призывает Брюссель к снятию санкций с Москвы. В то же время, по его мнению, необходимо искать пути для улучшения отношений ЕС и России. Рорштед также указал на культурную близость россиян и европейцев.

«В культурном плане Россия находится гораздо ближе к Европе, чем другие», — цитирует RT.

Ранее Павел Климкин пообещал «достать» работающие в Крыму немецкие компании.