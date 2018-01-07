«Украина не состоялась как государство»: украинский художник обрушился с критикой на Киев

Киев, 7 января. Известный украинский художник Иван Марчук сделал неожиданное заявление, назвав Украину несостоявшимся государством, поскольку она не оставила в мире сколько-нибудь узнаваемого культурного следа. Что касается уровня жизни, то тут Украина занимает последнее место в Европе, уверен художник.

«Украина как государство, несуществующая, несостоявшаяся, она ничего не делает, чтобы мир знал ее. У нас правды нет, законов нет, порядка нет. А как нет законов и порядка, так и государства нет. Сегодня Украина – худшая страна в Европе для жизни», — рассказал Марчук в интервью украинским СМИ.

Напомним, что ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко раскритиковал Киев, подводя итоги четырехлетнего правления новой украинской власти. По его словам, итогом Майдана стала гражданская война, развал страны и ссора двух братских народов.