Кадыров призвал Европу вместе с Россией остановить «безумство США»

Грозный, 7 января. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал Россию и Европу совместными усилиями обуздать «безумство Соединенных Штатов». Соответствующую запись политик сделал на своем Telegram-канале.

Кадыров считает, что Вашингтон действует в трех направлениях: поддерживает оппозицию в Сирийской Арабской Республике, признает Иерусалим в качестве столицы Израиля, а также разжигает гражданскую войну в Иране. Кроме того, к пагубным последствиям ведет политика США на Украине, в Грузии, Ираке и Ливии.

«Наши европейские партнеры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на Земле. Европа не должна трусить, а выступить единым фронтом против вероломства, иначе все больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские», — заключил Кадыров.

Накануне Кадыров предположил, что Соединенные Штаты готовят для Тегерана «троянского коня».