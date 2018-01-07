Москва, 7 января. Электронные рецепты станут доступны россиянам в ряде регионов уже в 2018-м году. Об этом сообщила глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, одной из приоритетных задач Закона о телемедицине является правовое регулирование телекоммуникационных отношений между медицинскими учреждениями, пациентами и врачами.

«Второе направление закона — переход на электронный документооборот, включая электронные рецепты с 2018 года в тех регионах, которые к этому готовы, и с 2019 года — с расширением перечня на сильнодействующие анальгетики и наркотические препараты», — сказала Скворцова в беседе с журналистами.

Наконец, третья цель закона — создание унифицированной информационной системы в сфере здравоохранения.

Следует отметить, что Закон о телемедицине вступил в законную силу в первый день 2018-го года.

Ранее Вероника Скворцова анонсировала полную победу над туберкулезом к 2030-му году.