«Вы наши герои»: патриарх Кирилл поздравил находящихся на МКС космонавтов с Рождеством

Москва, 7 января. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в воскресенье провел сеанс связи с МКС и поздравил находящихся на орбите российских космонавтов Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова с Рождеством.

«Вы наши герои, вы представители России там, на орбите, вы делаете великое дело. Ваша работа сопряжена с огромными трудностями, затратами и духовной и физической энергии, но и отдача у вас очень большая», — отметил патриарх.

Духовный лидер благословил космонавтов, пожелав им успешно завершить свою миссию и вернуться на Землю. Командир миссии Мисуркин, в свою очередь, поздравил патриарха Кирилла с Рождеством и пожелал ему «сил и терпения в нелегком служении».

Напомним, что помимо российских космонавтов на МКС сейчас находятся представителя США (Скотт Тингл, Марк Ванде Хай, Джозеф Акаба) и Японии (Норисигэ Канаи).