Сирия итоги за сутки на 8 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к аэродрому Абу Духур, в Харасте ликвидированы десятки боевиков

Сирия, 8 января. САА при поддержке ВКС РФ продвинулась к авиабазе Абу Духур, в Харасте ликвидированы десятки боевиков, ВС Турции готовятся атаковать SDF в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по позициям «Ан-Нусры» в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Харасте, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Духуру.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

ВС Турции: готовятся к операции против курдов на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

В районе транспортной базы в Харасте продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Информационное агентство Al-Masdar News писало, что в результате столкновений правительственным войскам удалось уничтожить штаб террористов и ликвидировать десятки боевиков. Однако военный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1) и о потерях в рядах сирийской армии. Позже Twitter-канал (@IvanSidorenko1) писал, что под контроль правительственных войск перешло несколько кварталов на пути к стратегической базе. Военный источник в Telegram (@hosienmortadapressnew) отмечал, что с воздуха наступление на позиции радикалов поддерживают сирийские ВВС.

Также артиллерия армии САР вела обстрел опорных пунктов незаконных группировок в окрестностях населенных пунктов Дума и Арбин. Об этом писал местный Twitter-канал (@syrianpc).

Боевики радикальных антиправительственных формирований открыли огонь по жилому району Аль-Уафидин Восточной Гуты. Об этом сообщал источник в сети Telegram (@hosienmortadapressnew).

В город Забадани вернулось около 1500 семей, передавал местный Telegram-канал (@daraa_now). Источник сообщил также, что правительство Сирии выделило 113 миллионов сирийских фунтов на восстановление населенного пункта.

Провинция Алеппо

Турецкая армия продолжила укреплять позиции на севере провинции Алеппо. По данным информационного агентства Al-Masdar News, ВС Турции, а также подконтрольные Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) и «Ахрар аш-Шам» готовятся к наступлению на позиции Демократических сил Сирии (SDF) в районе города Африн.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносили удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 недалеко от населенного пункта Абад на юге провинции. О боевых вылетах союзной авиации писал военный Telegram-канал (@NRVR11).

Ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам» были зафиксированы в районе поселения Бурдж Самана. О перестрелках противников сообщал источник в сети Telegram (@NRVR11).

В административном центре провинции Алеппо была вновь введена в эксплуатацию электрическая подстанция Бустан Аль-Касер, передавало информационное агентство SANA. Отмечается, что администрация города потратила на восстановление разрушенной боевиками электроустановки три миллиарда сирийских фунтов. Также информагентство Al-Masdar News писало, что правительство Сирии выделило 60 миллионов сирийских фунтов на начало реконструкции города Алеппо. В первую очередь средства будут направлены на восстановление энергосетей и административных зданий.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Аль-Хараки в юго-восточной части провинции Идлиб, писал в Twitter (@syrianpc) один из местных источников. Другой военный Twitter-канал (@IvanSidorenko1) сообщал, что российская авиация ударила по позициям боевиков в окрестностях поселений Джарджаназ, Аль-Хараки и Аль-Гадафа на юге региона.

Под прикрытием российских ВКС Сирийская арабская армия (САА) продвинулась к авиабазе Абу Духур. За прошедшие сутки правительственные войска освободили от исламистов «Тахрир аш-Шам» населенные пункты Кафрая, Аль-Хияра, Мутаквассита, Синджар, Абу Тахаджа Набаз, Набаз аль-Шамали, Рамла, Сарра и Сари. Twitter-канал (@sayed_ridha) писал, что бригады армии САР находятся в 15 километрах от стратегически важного аэродрома.

Местный источник в Twitter (@sayed_ridha) отмечал, что жители освобожденных поселений приветствовали солдат САА, вывешивая на стены зданий флаги Сирии и портреты президента САР Башара Асада.

Ирак

В западной части Багдада прогремел взрыв, передавало информационное агентство Iraqi News. Мина сдетонировала на оживленной улице в районе Абу Граиб. В результате происшествия шесть мирных жителей столицы Ирака получили тяжелые ранения. Позже СВУ разорвалось на юге города. При взрыве пострадало трое гражданских.

Еще одно взрывное устройство сдетонировало на севере провинции Анбар, передавало Iraqi News. В результате взрыва жилого дома три человека получили ранения.

Также взрыв произошел на северо-востоке провинции Дияла. Информагентство Iraqi News писало, ссылаясь на источник в силах безопасности Ирака, что на мине подорвался патрульный автомобиль иракской армии. В результате инцидента пострадали двое военнослужащих, находившихся в машине.

Информационное агентство Iraqi News писало, что в ходе операции против «Исламского государства»1, проводимой на территории провинции Дияла иракской армией при поддержке народного ополчения «Хашд аш-Шааби», ликвидировано 17 террористов. В числе нейтрализованных боевиков несколько высокопоставленных главарей ИГИЛ1.

Террористы «Исламского государства» предприняли новую попытку атаковать позиции проправительственных сил на границе Сирии и Ирака, передавало Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате столкновения солдаты армии Ирака и ополченцы уничтожили восемь ИГИЛовцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)