Яровая сравнила советника Порошенко Бирюкова с боевиками ИГИЛ

Москва, 7 января. Вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая сравнила советника президента Украины Юрия Бирюкова с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

«Видео в стиле террористов ИГИЛ1 — помощники Порошенко… выкладывают в сети доказательства убийств, совершаемых от имени и по поручению украинский власти», — считает Яровая.

Вице-спикер Госдумы РФ также выразила недоумение в связи с реакцией европейских политиков, не желающих осознать, что жители Донбасса становятся жертвами государственного террора со стороны Киева, — цитирует РИА Новости.

Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков опубликовал в социальной сети Facebook видеозапись убийства ополченца Донбасса украинским снайпером. Политик счел возможным прокомментировать ролик в шутливом стиле.

1 Организация запрещена на территории РФ.