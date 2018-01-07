Сирия новости 7 января 22.30: САА ведет обстрел позиций радикалов в Восточной Гуте, бои между ИГ и «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы

Сирия, 7 января. САА ведет обстрел позиций радикалов в Восточной Гуте, на севере Хамы идут бои между ИГ1 и «Тахрир аш-Шам», в Ираке уничтожено 25 террористов ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Духуру, наносят удары по «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, под прикрытием ВКС РФ продвигаются в Идлибе.

«Исламское государство»1: отбивает у «Тахрир аш-Шам» территории на севере Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе и Хаме.

Провинция Дамаск

В Харасте продолжаются тяжелые столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными формированиями. Ранее сообщалось, что САА выбила радикалов из нескольких районов города. Военный источник в Twitter (@QalaatAlMudiq) пишет, что армия САР ведет ракетный обстрел позиций боевиков.

Также артиллерийским ударам со стороны САА подверглись опорные пункты радикальных группировок в окрестностях населенных пунктов Дума и Арбин, передает Twitter-канал (@QalaatAlMudiq).

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает продвигаться к авиабазе Абу Духур, расположенной на юго-востоке провинции Идлиб. Ранее сообщалось, что правительственные войска освободили от террористов «Джебхат ан-Нусры»1 ряд населенных пунктов на пути своего следования, в том числе стратегически важный город Синджар. Военный источник пишет в Twitter (@sayed_ridha), что теряющие позиции боевики распространяют через социальные сети дезинформацию, в соответствии с которой под их контролем находится высота Тель Дам. Однако после освобождения от исламистов города и его окрестностей, военные действия в этом районе не велись.

Провинция Хама

ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Кафр Зета, передает местное информационное агентство в своем YouTube-канале (@Step News Agency).

Также в северной части провинции Хама продолжаются перестрелки между «Исламским государством» и радикальной коалицией «Тахрир аш-Шам». Военные источники в регионе пишут, что боевики ИГИЛ1 отбили у сторонников «Джебхат ан-Нусры» поселения Расмус Аль-Хамам и Хавайс бен Хадиб.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News пишет, что в ходе операции против «Исламского государства», проводимой на территории провинции Дияла иракской армией при поддержке народного ополчения «Хашд аш-Шааби», ликвидировано 17 террористов. В числе нейтрализованных боевиков несколько высокопоставленных главарей ИГИЛ.

Террористы «Исламского государства» предприняли новую попытку атаковать позиции проправительственных сил на границе Сирии и Ирака, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате столкновения солдаты армии Ирака и ополченцы уничтожили восемь ИГИЛовцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)