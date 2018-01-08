18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Лана Дель Рей будет судиться с группой Radiohead после обвинения в плагиате
Новости Сирии
Сирия новости 8 января 07.00: SDF завершают зачистку и разминирование Хаджина; САА прорвала осаду транспортной базы в Харасте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 8 января 07.00: SDF завершают зачистку и разминирование Хаджина; САА прорвала осаду транспортной базы в Харасте

    7:00  8 Января 2018
    3077

    Сирия новости 8 января 07.00: SDF завершают зачистку и разминирование Хаджина; САА продолжает бои с боевиками в Харасте

    Сирия, 8 января. SDF завершают зачистку и разминирование Хаджина; САА прорвала осаду транспортной базы в Харасте«Хайят Тахрир аш-Шам» отступил в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: прорвали осаду транспортной базы в пригороде Дамаска Харасте.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: увеличил интенсивность обстрелов позиций САА на юге провинции Идлиб.

    «Исламское государство»:1 заняло ряд населенных пунктов, которые ранее контролировал «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама.

    «Демократические силы Сирии» (SDF): завершают зачистку и разминирование Хаджина в провинции Дейр-эз-Зор.

    Сирия новости 8 января 07.00: SDF завершают зачистку и разминирование Хаджина; САА продолжает бои с боевиками в Харасте

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 8 января 07.00: SDF завершают зачистку и разминирование Хаджина; САА прорвала осаду транспортной базы в Харасте

    Как сообщает источник в Twitter (@MIG29_), правительственные войска прорвали осаду транспортной базы в Харасте, где боевиками группировок «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» был заблокирован гарнизон сирийской армии.

    Напомним, ранее боевикам удалось за счет фланговых атак на коридор снабжения базы из районов городской застройки с севера и юга отрезать базу от территорий, контролируемых силами Башара Асада на западе. Бои за базу носили ожесточенный характер и привели к существенным потерям обеих сторон.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 8 января 07.00: SDF завершают зачистку и разминирование Хаджина; САА продолжает бои с боевиками в Харасте

    По информации, опубликованной на странице в Twitter @QalaatAlMudiq, местные жители, проживающие в районе города Абу-Духур, не будут препятствовать продвижению правительственных войск, которые развивают наступление на стратегически важную авиабазу с трех сторон — с севера от Хадера, с востока — от Ханассера и с юга — от Синджара.  

    Как сообщает источник в Twitter (@SyriaWar2), боевкики «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляют свои позиции в районе населенных пунктов Зафар-эд-Кабир, Тель-Сальмо-эщ-Шимали и Кулет-эль-Буведер. В сообщении также говорится, что в район Хами-Диет-эш-Шадат было переброшено подкрепление.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 8 января 07.00: SDF завершают зачистку и разминирование Хаджина; САА продолжает бои с боевиками в Харасте

    Как пишет Telegram-канал @truemanshow, со стороны пустыни в направлении населенной пункта Сальхия могут действовать несколько десятков боевиков «Исламского государства» из числа «спящих ячеек», разрозненных отрядов, которым удалось ранее отступить в пустыню, а также боевики, входящие в так называемую «Новую сирийскую армию» и прошедшие подготовку на американской военной базе в Аш-Шаддади.

    Напомним, по заявлению начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, США проводят подготовку боевиков «Новой сирийской армии» и других проамериканских группировок на своих базах в Ат-Танфе и Аш-Шаддади. В их состав входит около тысячи боевиков «Исламского государства», которые ранее были выведены под прикрытием Соединенных Штатов из Ракки и восточного берега Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

    По сообщениям источника в Twitter (@SyrianLionesss), курдские вооруженные формирования завершают зачистку и разминирование городских кварталов населенного пункта Хаджин.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 8 января 07.00: SDF завершают зачистку и разминирование Хаджина; САА продолжает бои с боевиками в Харасте

    Как сообщает источник в Telegram (@ibahaber), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» увеличили интенсивность минометных и артиллерийских обстрелов позиций САА на юге провинции Идлиб. Отмечается, что террористы может попытаться контратаковать правительственные войска в направлении населенных пунктов Умм-Сахридж и Мешреф, чтобы отвлечь группировку сирийской армии, продвигающуюся к Абу-Духуру от Синджара.

    По информации источника в Twitter @sayed_ridha, «Хайят Тахрир аш-Шам» перебросил подкрепление в район населенного пункта Умм-эль-Халахиль.

    Провинция Хама

    Сирия новости 8 января 07.00: SDF завершают зачистку и разминирование Хаджина; САА продолжает бои с боевиками в Харасте

    По информации источника в Telegram (@abdussamaddagul), в результате наступления отряда «Исламского государства» боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» вынуждены были отступить со своих позиций на северо-востоке провинции. В частности, сообщается, что террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 оставил  населенные пункты Хавайес-эль-Кибли, Хавайес-эш-Шамали, Эль-Клеа, а также часть территорий в Обб-эль-Хазне и Джубб-эс-Сафе. Отмечается, что для дальнейшего сопротивления боевикам ИГ1, «Хайят Тахрир аш-Шам» перебросил в район Обб-эль-Хазны и Хавайес-эль-Кибли несколько отрядов подкрепления из резервов в Алеппо.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #саа #дейр-эз-зор #идлиб #sdf #файлак ар-рахман #хайят тахрир аш-шам #ахрар-аш-шам #джебхат на-нусра
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 8 января 07.00: SDF завершают зачистку и разминирование Хаджина; САА прорвала осаду транспортной базы в Харасте
    Сирия итоги за сутки на 8 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к аэродрому Абу Духур, в Харасте ликвидированы десятки боевиков
    Сирия новости 7 января 22.30: САА ведет обстрел позиций радикалов в Восточной Гуте, бои между ИГ и «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы
    Сирия новости 7 января 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, боевики обстреляли мирный район Восточной Гуты
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: российские военные доставили гумпомощь в поселок на границе с Ливаном

      9:12 8 Января 2018 371
      Читать
      8:47
      Сегодня

      Во Владивостоке стартовал сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Путина
      5:26
      Сегодня

      Сирия: опубликовано видео крупного теракта в Идлибе
      4:07
      Сегодня

      Сирия: САА и ВКС РФ уничтожили командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе
      1:47
      Сегодня

      Сирия: САА приближается к военному аэродрому «Абу-Духур» на юге Идлиба

      23:57
      Вчера

      Сенатор Калашников допустил выход России из ВТО из-за иска ЕС по «свиному эмбарго»

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018 3964

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10418

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10385

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11110

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      19202
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: САА прорвала окружение военной базы под Дамаском

      Сирия: САА прорвала окружение военной базы под Дамаском

      2:08   8 Января 2018
      2749
      Сирия: десятки людей погибли в результате взрыва двух автомобилей в Идлибе

      Сирия: десятки людей погибли в результате взрыва двух автомобилей в Идлибе

      23:03   7 Января 2018
      1697
      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09   7 Января 2018
      3964
      «Вернуть России пол-Украины»: в Госдуме ответили на слова о «советской оккупации»

      «Вернуть России пол-Украины»: в Госдуме ответили на слова о «советской оккупации»

      14:33   7 Января 2018
      31542