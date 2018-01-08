Сирия новости 8 января 07.00: SDF завершают зачистку и разминирование Хаджина; САА прорвала осаду транспортной базы в Харасте

Сирия, 8 января. SDF завершают зачистку и разминирование Хаджина; САА прорвала осаду транспортной базы в Харасте; «Хайят Тахрир аш-Шам» отступил в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: прорвали осаду транспортной базы в пригороде Дамаска Харасте.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: увеличил интенсивность обстрелов позиций САА на юге провинции Идлиб.

«Исламское государство»:1 заняло ряд населенных пунктов, которые ранее контролировал «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама.

«Демократические силы Сирии» (SDF): завершают зачистку и разминирование Хаджина в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Как сообщает источник в Twitter (@MIG29_), правительственные войска прорвали осаду транспортной базы в Харасте, где боевиками группировок «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» был заблокирован гарнизон сирийской армии.

Напомним, ранее боевикам удалось за счет фланговых атак на коридор снабжения базы из районов городской застройки с севера и юга отрезать базу от территорий, контролируемых силами Башара Асада на западе. Бои за базу носили ожесточенный характер и привели к существенным потерям обеих сторон.

Провинция Алеппо

По информации, опубликованной на странице в Twitter @QalaatAlMudiq, местные жители, проживающие в районе города Абу-Духур, не будут препятствовать продвижению правительственных войск, которые развивают наступление на стратегически важную авиабазу с трех сторон — с севера от Хадера, с востока — от Ханассера и с юга — от Синджара.

Как сообщает источник в Twitter (@SyriaWar2), боевкики «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляют свои позиции в районе населенных пунктов Зафар-эд-Кабир, Тель-Сальмо-эщ-Шимали и Кулет-эль-Буведер. В сообщении также говорится, что в район Хами-Диет-эш-Шадат было переброшено подкрепление.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как пишет Telegram-канал @truemanshow, со стороны пустыни в направлении населенной пункта Сальхия могут действовать несколько десятков боевиков «Исламского государства» из числа «спящих ячеек», разрозненных отрядов, которым удалось ранее отступить в пустыню, а также боевики, входящие в так называемую «Новую сирийскую армию» и прошедшие подготовку на американской военной базе в Аш-Шаддади.

Напомним, по заявлению начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, США проводят подготовку боевиков «Новой сирийской армии» и других проамериканских группировок на своих базах в Ат-Танфе и Аш-Шаддади. В их состав входит около тысячи боевиков «Исламского государства», которые ранее были выведены под прикрытием Соединенных Штатов из Ракки и восточного берега Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

По сообщениям источника в Twitter (@SyrianLionesss), курдские вооруженные формирования завершают зачистку и разминирование городских кварталов населенного пункта Хаджин.

Провинция Идлиб

Как сообщает источник в Telegram (@ibahaber), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» увеличили интенсивность минометных и артиллерийских обстрелов позиций САА на юге провинции Идлиб. Отмечается, что террористы может попытаться контратаковать правительственные войска в направлении населенных пунктов Умм-Сахридж и Мешреф, чтобы отвлечь группировку сирийской армии, продвигающуюся к Абу-Духуру от Синджара.

По информации источника в Twitter @sayed_ridha, «Хайят Тахрир аш-Шам» перебросил подкрепление в район населенного пункта Умм-эль-Халахиль.

Провинция Хама

По информации источника в Telegram (@abdussamaddagul), в результате наступления отряда «Исламского государства» боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» вынуждены были отступить со своих позиций на северо-востоке провинции. В частности, сообщается, что террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 оставил населенные пункты Хавайес-эль-Кибли, Хавайес-эш-Шамали, Эль-Клеа, а также часть территорий в Обб-эль-Хазне и Джубб-эс-Сафе. Отмечается, что для дальнейшего сопротивления боевикам ИГ1, «Хайят Тахрир аш-Шам» перебросил в район Обб-эль-Хазны и Хавайес-эль-Кибли несколько отрядов подкрепления из резервов в Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)