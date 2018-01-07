В Госдуме назвали необоснованными претензии ЕС к России из-за «свиного эмбарго»

Москва, 7 января. Депутат Государственной думы РФ от фракции ЛДПР Антон Морозов назвал «абсолютно необоснованными» претензии Европейского Союза к России в связи с ограничениями импорта свинины в РФ.

По его словам, Россия в полном объеме обеспечивает себя свининой, поэтому нет нужды в импорте аналогичной продукции от европейских поставщиков.

«Они немного опоздали. За тот период, пока были санкции, мы нарастили производство мяса, так что нам эта гадость из Европы больше не нужна», — добавил Морозов.

Парламентарий добавил, что усматривает в действиях Брюсселя попытку давления на Москву.

«Но мы, надеюсь, на это не поддадимся», — сказал депутат.

Накануне сообщалось о реакции российских пользователей социальных сетей на попытку ЕС взыскать с РФ компенсацию за потери, связанные с ограничением импорта свинины в России.