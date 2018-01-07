Эксперты назвали пять самых популярных внедорожников в России

Москва, 7 января. Автомобильные эксперты составили топ-5 самых популярных в России внедорожников, исходя из соотношения цены и качества.

Первое место в рейтинге занял полноприводный российский внедорожник Chevrolet Niva, оснащенный 1,7-литровым двигателем мощностью 80 лошадиных сил. Стоимость этой модели составляет 538 тыс. рублей.

Второе место занял популярный среди гонщиков УАЗ «Хантер» с двигателем мощностью 104 «лошадей», который можно приобрести за 619 тыс. рублей, а «бронзу» взял УАЗ «Патриот» (двигатель мощностью 114 лошадиных сил), который тоже продается от 619 тыс. рублей.

Оставшиеся два места распределили между собой «японцы»: Toyota Fortuner с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала, а также Toyota Land Crusier 200 с пятиступенчатой механикой и двигателем на 2,7 литра.