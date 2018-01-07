Иск ЕС к России по «свиному эмбарго» должен быть рассмотрен в течение двух месяцев — ВТО

Женева, 7 января. Арбитражный суд должен рассмотреть иск Евросоюза к России по запрету на импорт свинины в течение 60 дней, как гласят правила Всемирной торговой организации. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель ВТО.

Однако он уточнил, что на практике рассмотрение подобных споров занимает больше времени, особенно при условии, что стороны имеют серьезные разногласия в вопросе выполнения ответчиком решения Третейской группы.

Как рассказал источник ТАСС в дипломатических кругах, Евросоюз ранее попросил применить ответные меры против России, которая в 2014 году запретила ввоз мяса свиней по санитарным соображениям. Москва выступила против, в итоге данный спор теперь рассматривается в арбитражном суде.

Напомним, что в начале 2014 года Россия запретила импорт европейской свинины из-за вспышки африканской чумы свиней в Литве и Польше. Позже данное ограничение было продлено в связи с введением Россией продуктового эмбарго. Теперь Евросоюз требует от РФ ежегодной выплаты компенсации в размере 1,4 млрд евро в качестве возмещения убытков европейских фермеров.

