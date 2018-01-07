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Стала известна причина крушения самолета арабской коалиции в Йемене
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    Стала известна причина крушения самолета арабской коалиции в Йемене

    20:27  7 Января 2018  /обновлено: 20:29  07 Января 2018
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    Стала известна причина крушения самолета арабской коалиции в Йемене

    Сана, 7 января. Самолет возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции в воскресенье потерпел крушение на территории Йемена. Воздушное судно разбилось в провинции Саада, которую контролируют мятежники-хуситы.

    Как передает местное агентство Saba, самолет был сбит силами ПВО хуситов, однако сама коалиция опровергает это сообщение. Телеканал Sky News Arabya заявил со ссылкой на представители арабского военного альянса, что военный самолет рухнул из-за технической неисправности, когда возвращался к месту базирования после выполнения боевого задания в Йемене. Пилотов удалось спасти благодаря вовремя проведенной спецоперации.

    Напомним, что Саудовская Аравия и другие арабские страны, входящие в коалицию, с марта 2015 года проводят военную операцию на территории Йемена, сражаясь с хуситами, которые пытаются отстранить от власти легитимное правительство страны.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #саудовская аравия #коалиция #йемен #крушение
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