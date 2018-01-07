«Кого считать оккупантом?»: Клинцевич предложил Украине вернуться к досоветским границам

Москва, 7 января. Член Совета Федерации России Франц Клинцевич раскритиковал украинского историка Владимира Вятровича, который попросил Киев официально признать советский период истории государства временем «коммунистической оккупации».

Российский сенатор напомнил, что именно в советские годы территория Украины выросла в два раза, а местное население жило богаче и зажиточнее, чем в РСФСР.

«Россия в буквальном смысле отрывала от себя, чтобы обеспечить другим народам приемлемый уровень жизни. Так кого же тогда считать оккупантом? Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину?» — пишет в Facebook Клинцевич.

Напомним, что ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил на официальном уровне закрепить понятие «большевистской» и «коммунистической оккупации» Украины.