Зрители белорусского цирка сняли на видео падение воздушной гимнастки

Гомель, 7 января. Воздушная гимнастка из московской цирковой труппы Юлия Тикаева сорвалась с высоты во время гастролей в белорусском Гомеле. Один из зрителей снял неудавшийся трюк на камеру и выложил в соцсети.

На кадрах видно, как партнер Тикаевой не смог удержать 20-летнюю гимнастку, и девушка сорвалась вниз. Падая, она пролетела мимо страховочной сети, приземлившись сразу на манеж. Циркачку доставили в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы, в настоящее время она находится в отделении реанимации. Как следует из афиши цирка, трюк, в котором участвовала Тикаева, происходил на высоте девятиэтажного дома.