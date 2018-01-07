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Украина
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Украина
Копают под себя: на Украине хотят признать советский период «оккупацией»
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    Копают под себя: на Украине хотят признать советский период «оккупацией»

    21:59  7 Января 2018  /обновлено: 22:00  07 Января 2018
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    Копают под себя: на Украине хотят признать советский период «оккупацией»

    Владимир Вятрович не устает разоблачать «подлую и коварную» сущность советской власти. На сей раз глава украинского Инстиута национальной памяти предложил объявить «оккупацией» время пребывания Украины в составе СССР.

    По замыслу автора инициативы, Киеву надлежит заявить о своем правопреемстве с Украинской народной республикой (УНР).

    «Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — заявил, между прочим, кандидат исторических наук.

    От Шумер до УНР

    Забеспокоился Вятрович. Он привык чувствовать себя «хедлайнером» в делах декомммунизации, десоветизации, дерусификации и всяких важных исторических открытий. Но вдруг получил дерзкий вызов от певицы Русланы.

    Копают под себя: на Украине хотят признать советский период «оккупацией»

    Победительница Евровидения-2004 заявила, что украинцы, «имевшие скифов и сарматов», — прямые потомки шумеров.

    «Украина гораздо глубже и историчнее, чем это принято считать», — сказала исполнительница.

    Интеллектуальный ответ Вятровича получился вяленьким. Три года эфемерной власти УНР (с перерывом на Гетьманат Павла Скоропадского) совсем «не пляшут» на фоне тысячелетней государственности долины Тигра и Евфрата, откуда принято вести отсчет человеческой цивилизации. К тому же, шумеры научились варить замечательное темное пиво.

    Грушевский и сотоварищи к таким достижениям даже близко не подошли. Мысли их были светлые, но реализация подкачала. Не родились еще в те времена «крепкие хозяйственники» из «команды профессионалов» Виктора Федоровича.

    Копают под себя: на Украине хотят признать советский период «оккупацией»

    Поэтому трудно объяснить, по какому праву на 50 гривнах поселился именно Михаил Грушевский, а не какой-то видный политический деятель Шумера и Аккада. Украинский вавилонянин Хаммурапи тоже смотрелся бы органично.

    Многие пользователи социальных сетей не могут взять в толк, зачем Вятрович испортил великую родословную преемственностью с УНР.

    Вятрович предложил, Госдума поддержала

    Копают под себя: на Украине хотят признать советский период «оккупацией»

    О роли советской власти в судьбе Украины, безусловно, можно дискутировать. Но трудно уйти от непреложного факта, что именно в эпоху СССР Украина сформировалась в своих нынешних границах.

    Большевики присоединили к УССР Одессу, Донбасс, Николаев, Днепропетровск и Кировоград. Во времена «кровавого тирана» Сталина в состав республики вошли Восточная Галиция, Северная Буковина, Южная Бессарабия и Закарпатье. Последним «наследил» Никита Хрущев, присоединивший к УССР Крым.

    Копают под себя: на Украине хотят признать советский период «оккупацией»

    И если с полуостровом ситуация прояснилась, то как быть с остальной территорией?

    В Госдуме РФ предложили единственно логичное решение.

    «Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», — сказал председатель Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

    А вот у Франца Клинцевича «отнестись серьезно» к предложению Вятровича не получилось. «Маразм крепчает», — коротко заключил сенатор.

    Нечего и прибавить…

    Автор: Сергей Свазовский
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    #ссср #украина #вятрович #оккупация #усср
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