Копают под себя: на Украине хотят признать советский период «оккупацией»

Владимир Вятрович не устает разоблачать «подлую и коварную» сущность советской власти. На сей раз глава украинского Инстиута национальной памяти предложил объявить «оккупацией» время пребывания Украины в составе СССР.

Вятрович предложил признать нахождение Украины в составе СССР «оккупацией» https://t.co/P9DaFeE1s1 pic.twitter.com/GJNbwRuRq5 — Взгляд (@vzglyad) January 7, 2018

По замыслу автора инициативы, Киеву надлежит заявить о своем правопреемстве с Украинской народной республикой (УНР).

«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — заявил, между прочим, кандидат исторических наук.

Вятрович: 100 лет назад #Украина была оккупирована большевистским и коммунистическим режимами https://t.co/nSIXznx2e0 — KP.UA (@kp_ukraine) January 7, 2018

От Шумер до УНР

Забеспокоился Вятрович. Он привык чувствовать себя «хедлайнером» в делах декомммунизации, десоветизации, дерусификации и всяких важных исторических открытий. Но вдруг получил дерзкий вызов от певицы Русланы.

Победительница Евровидения-2004 заявила, что украинцы, «имевшие скифов и сарматов», — прямые потомки шумеров.

Руслана назвала украинцев потомками шумеров. pic.twitter.com/rn92m3ZghB — Голос Мордора (@spacelordrock) January 4, 2018

«Украина гораздо глубже и историчнее, чем это принято считать», — сказала исполнительница.

Украинцы, снимайте шаровары, мы — шумеры, — Руслана (+ВИДЕО)



Украинская певица Руслана, запомнившаяся победой на Евровидении в далёком 2004-м, сделала очередное нестандартное заявление. https://t.co/osikwjdcNX pic.twitter.com/sYGubcPqSD — Русская Весна (@Rusvesna1) January 4, 2018

Интеллектуальный ответ Вятровича получился вяленьким. Три года эфемерной власти УНР (с перерывом на Гетьманат Павла Скоропадского) совсем «не пляшут» на фоне тысячелетней государственности долины Тигра и Евфрата, откуда принято вести отсчет человеческой цивилизации. К тому же, шумеры научились варить замечательное темное пиво.

@know_facts А древние шумеры варили пиво из фиников. Правда) — Picknick на обочине (@GSkaldy) February 22, 2015

Грушевский и сотоварищи к таким достижениям даже близко не подошли. Мысли их были светлые, но реализация подкачала. Не родились еще в те времена «крепкие хозяйственники» из «команды профессионалов» Виктора Федоровича.

Поэтому трудно объяснить, по какому праву на 50 гривнах поселился именно Михаил Грушевский, а не какой-то видный политический деятель Шумера и Аккада. Украинский вавилонянин Хаммурапи тоже смотрелся бы органично.

Многие пользователи социальных сетей не могут взять в толк, зачем Вятрович испортил великую родословную преемственностью с УНР.

Мир должен признать пребывание Украины в составе СССР «большевистской и коммунистической оккупацией», заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Также он предложил провозгласить преемственность Украины от УНР (1917-1921)

А как же шумерские корни? — Нюра Н, Берг (@NyuraNBerg) January 7, 2018

Вятрович предложил, Госдума поддержала

О роли советской власти в судьбе Украины, безусловно, можно дискутировать. Но трудно уйти от непреложного факта, что именно в эпоху СССР Украина сформировалась в своих нынешних границах.

Большевики присоединили к УССР Одессу, Донбасс, Николаев, Днепропетровск и Кировоград. Во времена «кровавого тирана» Сталина в состав республики вошли Восточная Галиция, Северная Буковина, Южная Бессарабия и Закарпатье. Последним «наследил» Никита Хрущев, присоединивший к УССР Крым.

И если с полуостровом ситуация прояснилась, то как быть с остальной территорией?

В Госдуме РФ предложили единственно логичное решение.

«Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», — сказал председатель Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Надо будет вернуть пол-Украины в Россию". В ГД ответили на слова об "оккупации": https://t.co/6X5RFp4Y9e pic.twitter.com/ngPy22b4An — Life | Новости (@lifenews_ru) January 7, 2018

А вот у Франца Клинцевича «отнестись серьезно» к предложению Вятровича не получилось. «Маразм крепчает», — коротко заключил сенатор.

Нечего и прибавить…