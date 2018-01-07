Песков прояснил вопрос о крещении родителей Путина

Москва, 7 января. Родителей президента РФ Владимира Путина крестили в разных церквях. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы имеющихся противоречиях в церковных документах.

Ранее сообщалось, что, согласно церковным выпискам, родителей Путина крестили в Симеоновской церкви в Петербурге. Однако в 2011 году сообщалось, что отец и мать тогда еще премьер-министра России прошли обряд крещения в Тверской области.

«Здесь нет никакого противоречия. В Тверской области крестили мать Путина Марию Ивановну, а в Симеоновской церкви на Моховой улице в Петербурге — его отца Владимира Спиридоновича, — пояснил официальный представитель Кремля ТАСС.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин посетил Симеоновскую церковь в Петербурге, где принял участие в рождественском богослужении.