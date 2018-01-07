В случае продажи Зе Луиша «Спартак» пригласит Смолова

Москва, 7 января. Если форвард московского «Спартака» Зе Луиш покинет клуб в текущее трансферное окно, красно-белые включатся в борьбу за нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Как сообщают источники Федерального агентства новостей, россиянин — приоритетный вариант на укрепление линии атаки. Ранее английские СМИ сообщили, что Зе Луиш может перейти в «Борнмут», готовый активировать опцию выкупа игрока за 20 млн евро.

Напомним, что Зе Луиш на сегодняшний день является нападающим «Спартака» и сборной Кабо-Верде. До перехода в московский клуб он выступал за венгерский «Видеотон».