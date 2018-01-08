Эксперты представили рейтинг технологических трендов 2018 года

Москва, 8 января. Эксперты назвали самые главные технотренды, которые будут волновать мировое сообщество в текущем году.

Первое место в рейтинге заняла криптовалюта, которая, по мнению специалистов, продолжает расти в цене. Многие сожалеют, что не успели своевременно вложиться в покупку биткоина или другой криптовалюты, эксперты считают, что оборот виртуальных денег скоро будет регламентирован некоторыми странами на официальном уровне.

На втором месте прочно обосновался искусственный интеллект, который прогрессирует с каждым кодом. Такие разработки как «Алиса» будут становиться все умнее, и давать четкие и развернутые ответы на поставленные перед ними вопросы, полагают эксперты.

Третью строчку в рейтинге заняли фейковые новости в социальных сетях. Прежде всего, это касается таких ресурсов как YouTube, Twitter и Facebook. Специалисты прогнозируют ситуацию, которая может сложиться в Сети в ближайшие годы и при которой практически невозможно будет отличить фейковую информацию от подлинной. В список самых рейтинговых технотрендов также вошли более быстрый интернет, «умный дом», дополненная реальность в кармане и «облачные» хранилища, пишет агентство «Ньюинформ».