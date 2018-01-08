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Эксперты представили рейтинг технологических трендов 2018 года
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    Эксперты представили рейтинг технологических трендов 2018 года

    11:14  8 Января 2018  /обновлено: 11:33  08 Января 2018
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    Эксперты представили рейтинг технологических трендов 2018 года

    Москва, 8 января. Эксперты назвали самые главные технотренды, которые будут волновать мировое сообщество в текущем году.

    Первое место в рейтинге заняла криптовалюта, которая, по мнению специалистов, продолжает расти в цене. Многие сожалеют, что не успели своевременно вложиться в покупку биткоина или другой криптовалюты, эксперты считают, что оборот виртуальных денег скоро будет регламентирован некоторыми странами на официальном уровне.

    На втором месте прочно обосновался искусственный интеллект, который прогрессирует с каждым кодом. Такие разработки как «Алиса» будут становиться все умнее, и давать четкие и развернутые ответы на поставленные перед ними вопросы, полагают эксперты.

    Третью строчку в рейтинге заняли фейковые новости в социальных сетях. Прежде всего, это касается таких ресурсов как YouTube, Twitter и Facebook. Специалисты прогнозируют ситуацию, которая может сложиться в Сети в ближайшие годы и при которой практически невозможно будет отличить фейковую информацию от подлинной. В список самых рейтинговых технотрендов также вошли более быстрый интернет, «умный дом», дополненная реальность в кармане и «облачные» хранилища, пишет агентство «Ньюинформ».

    Эксперты представили рейтинг технологических трендов 2018 года

    Автор: Алексей Громов
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    #рейтинг #биткоин #алиса #технотренд
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