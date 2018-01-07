Раноккия отказался от перехода в «Зенит»

Санкт-Петербург, 7 января. Защитник итальянского «Интера» Андреа Раноккия не перейдет в «Зенит». По информации Федерального агентства новостей, петербургский клуб был готов выкупить трансфер или арендовать итальянского футболиста, однако сам игрок не изъявил желания перебираться в Россию.

Отмечается, что миланцы хотят расстаться с 29-летним защитником, сыгравшим лишь в 4 матчах серии А текущего сезона. Ранее ФАН сообщал, что на позицию центрального защитника сине-бело-голубые планируют приобрести бразильцы Родриго Кайо.