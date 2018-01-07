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Самолет ВМС США провел разведку около границ Крыма
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    Самолет ВМС США провел разведку около границ Крыма

    18:58  7 Января 2018  /обновлено: 18:58  07 Января 2018
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    Самолет ВМС США провел разведку около границ Крыма

    Москва, 7 января. Американский патрульный противолодочный самолет провел многочасовой разведывательный полет около побережья полуострова Крым.

    Западные мониторинговые сайты, отслеживающие перемещение военной авиации, сообщили, что в воскресенье 7 января американский самолет P-8A Poseidon вылетел с авиабазы США Сигонелла на Сицилии, после чего продолжительное время курсировал над международными водами в акватории Черного моря юго-западнее от Севастополя. Источники отмечают, что самолет имеет бортовой номер 168432 и позывной PS076.  

    Ранее сообщалось, что 5 января американский самолет разведчик курсировал у российских границ на юге Балтики. В конце декабря минувшего года стратегический разведывательный самолет ВВС США Самолет ВМС США провел разведку около границ Крыма совершил полет около границ Калининградской области.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #черное море #крым #вмс сша #разведчик
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