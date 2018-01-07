Самолет ВМС США провел разведку около границ Крыма

Москва, 7 января. Американский патрульный противолодочный самолет провел многочасовой разведывательный полет около побережья полуострова Крым.

Западные мониторинговые сайты, отслеживающие перемещение военной авиации, сообщили, что в воскресенье 7 января американский самолет P-8A Poseidon вылетел с авиабазы США Сигонелла на Сицилии, после чего продолжительное время курсировал над международными водами в акватории Черного моря юго-западнее от Севастополя. Источники отмечают, что самолет имеет бортовой номер 168432 и позывной PS076.

Ранее сообщалось, что 5 января американский самолет разведчик курсировал у российских границ на юге Балтики. В конце декабря минувшего года стратегический разведывательный самолет ВВС США совершил полет около границ Калининградской области.