Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) публикует фото последствий пребывания боевиков в древнем городе Пальмире.

Национальный музей в Пальмире подвергся крупномасштабному разграблению боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ), которые разрушили важную часть экспонатов музея до того, как были выбиты из города правительственными войсками при поддержке ВКС РФ. Несколько сохранившихся экспонатов удалось вернуть, и сирийские власти переместили их перед въездом город. Фрагменты древних статуй теперь ждут восстановления.

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Напомним, археологические памятники Пальмиры, которые относятся к первому—второму веку нашей эры, включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако древний город существенно пострадал от варварских действий боевиков «Исламского государства», которые дважды за время сирийского конфликта захватывали Пальмиру. Первый раз — в мае 2015 года, второй — в декабре 2016-го года. В мае 2017-го сирийским правительственным войскам удалось окончательно освободить Пальмиру от боевиков «Исламского государства» при поддержке ВКС РФ.

Сейчас перед сирийскими и российскими специалистами стоит задача максимально восстановить все, что было целенаправленно и кощунственно разрушено террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.