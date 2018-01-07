Больше не изверги: британец подшутил над западными СМИ, «передумавшими» насчет русских после видео со щенками

Лондон, 7 января. Британское издание опубликовало статью о новогоднем поздравлении Минобороны России, и получило саркастические комментарии своих читателей.

Военное ведомство России выпустило видеоролик, посвященный наступившему году Собаки, который был опубликован 1 января 2018 года. На кадрах ролика, названного «Верные друзья поздравляют вас с наступившим Новым годом», показаны питомцы 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил РФ, щенки и взрослые собаки засняты во время игр и тренировок со своими инструкторами.

Британцев умилила эта видеозапись, и они признали, что русские тоже умеют удивлять. Пользователи из США сообщили, что YouTube-канал военного ведомства России обычно демонстрирует мощь российского оружия и успехи ВКС РФ в Сирийской арабской республике, и никто из подписчиков не рассчитывал увидеть милых щенков.

Британское издание Express написало о новогоднем поздравлении министерства обороны РФ без антироссийской риторики, присущей западным СМИ. После этой публикации многие комментаторы отметили, что эта новость разительно отличается от обычной политики изображать русских как жестоких извергов.