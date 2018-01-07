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Больше не изверги: британец подшутил над западными СМИ, «передумавшими» насчет русских после видео со щенками
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    Больше не изверги: британец подшутил над западными СМИ, «передумавшими» насчет русских после видео со щенками

    18:43  7 Января 2018  /обновлено: 18:43  07 Января 2018
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    Больше не изверги: британец подшутил над западными СМИ, «передумавшими» насчет русских после видео со щенками

    Лондон, 7 января. Британское издание опубликовало статью о новогоднем поздравлении Минобороны России, и получило саркастические комментарии своих читателей.

    Военное ведомство России выпустило видеоролик, посвященный наступившему году Собаки, который был опубликован 1 января 2018 года. На кадрах ролика, названного «Верные друзья поздравляют вас с наступившим Новым годом», показаны питомцы 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил РФ, щенки и взрослые собаки засняты во время игр и тренировок со своими инструкторами.

    Британцев умилила эта видеозапись, и они признали, что русские тоже умеют удивлять. Пользователи из США сообщили, что YouTube-канал военного ведомства России обычно демонстрирует мощь российского оружия и успехи ВКС РФ в Сирийской арабской республике, и никто из подписчиков не рассчитывал увидеть милых щенков.

    Британское издание Express написало о новогоднем поздравлении министерства обороны РФ без антироссийской риторики, присущей западным СМИ. После этой публикации многие комментаторы отметили, что эта новость разительно отличается от обычной политики изображать русских как жестоких извергов.

    «Разве нельзя было притвориться, что собаки предназначены для еды?», — написал один из пользователей.

    Больше не изверги: британец подшутил над западными СМИ, «передумавшими» насчет русских после видео со щенками

    Автор: Алексей Громов
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    #минобороны рф #сми #британия #собаки #новый год
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