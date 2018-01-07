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    Главные новости 7 января

    19:00  7 Января 2018
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    Главные новости 7 января

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 7 января.

    Российские граждане с иронией отреагировали на заявленное Евросоюзом требование о компенсации за эмбарго на импорт свинины в РФ. «Любовь должна быть взаимной»: россияне ответили ЕС на требование о компенсации за «свиное эмбарго».

    Американская валюта будет варьироваться от 55 до 64 рублей на российском рынке при «бесстрессовом сценарии», однако не исключаются взлеты до 75 рублей, заявила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Эксперты представили прогноз курса доллара в 2018 году.

    Самыми популярными машинами в российских городах-миллионниках стали KIA Rio, Hyundai Solaris и LADA Granta. Эксперты назвали самые популярные в российских городах-миллионниках автомобили.

    Известный автомобильный портал «Авторамблер» составил список лучших кроссоверов, которые можно приобрести в России. Эксперты назвали топ-5 внедорожников, доступных в России.

    Ученые из Университета Техаса считают, что нашли препарат, способный помочь похудеть без соблюдения диеты. Ученые нашли способ похудеть без диет.

    Участники проекта Great Internet Mersenne Prime Search, который занимается поиском простых чисел Мерсенна, заявили об открытии нового самого большого простого числа. Ученые нашли новое самое большое простое число.

    Благодаря конфликтам на Ближнем Востоке Россия получила возможность изучить возможности боевых самолетов США, в том числе новейших F-22. ВВС США рассказали, что Россия получила кладезь информации об истребителях F-22.

    Западные эксперты оценили российскую ракету Х-101. «Поражает любые цели»: западные эксперты оценили российскую ракету Х-101 в Сирии.

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепе Соединенных Штатов Америки. Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепе США.

    Самолеты ВКС РФ нанесли авиаудары по множеству объектов террористов в северной части провинции Латакия. Сирия: ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков на севере Латакии.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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