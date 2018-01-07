Доиграются: в Совфеде ответили на «советскую оккупацию» Украины

«Украина продолжает копать себе историческую яму», считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сенатор ответил на предложение директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о необходимости Киеву признать пребывание Украины в составе СССР «большевистской и коммунистической оккупацией».

«История — это очень опасная игрушка. Когда ее начинают трактовать под каким-либо политическим углом, когда ее начинают превращать в орудие политики, ситуация всегда оборачивается обратным эффектом. Если Украина, как там полагают, входила в состав Советского Союза на оккупационных признаках, тогда давайте посмотрим, из чего сегодняшняя страна состояла в 1917-1918 годах, — комментирует для ФАН член Совфеда Олег Морозов. — Давайте посмотрим на период Переяславской рады и начнем баловаться до тех пор, пока не выяснится, что Украина — совершенно не то, что сегодня себе представляют в Киеве. Поэтому я рассматриваю такие заявления не более как пропагандистскую войну, поскольку вряд ли к этому заявлению можно относиться серьезно с правовой точки зрения».

Если украинское руководство решится идти до конца, например, использовать фейковые исторические документы, определенных политических последствий не избежать, уверен собеседник ФАН.

«В обратную сторону тут же полетят аргументы гораздо более весомые. На мой взгляд, беда современной Украины в том, что ни история с Крымом, который Киев потерял, ни история с Донбассом, который теряют сейчас, ничему не страну научила, — считает сенатор. — Украина продолжает копать себе историческую яму. Прогноз простой: современный украинский режим, построенный на фейковой истории, на государственном перевороте, на западных деньгах и штыках «Правого сектора»1 (запрещен в РФ), не устоит. Он рано или поздно рухнет. Доиграются! Не в том смысле, что Россия отберет территории обратно. Все само развалится рано или поздно».

Ранее в Госдуме РФ отреагировали на очередной пассаж Вятровича, предложив вернуть России пол-Украины.

Киев получил обширные территории от СССР после революции 1917 года и образования Украинской ССР. Столица республики находилась в Харькове. УССР в свое распоряжение получила территории Донецка, Луганска, Херсона, Николаева, Одессы, Днепропетровска и Кировограда, то есть не только часть Малороссии, но и Новороссии и Донбасса. В более позднее время к республике были присоединены Северная Буковина, Южная Бессарабия, Восточная Галиция и Закарпатье. Крым стал последним регионом, который достался УССР.

1 Организация запрещена на территории РФ.