18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Песков прояснил вопрос о крещении родителей Путина
Весь мир
Житель США выиграл более полумиллиарда долларов в лотерею
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель США выиграл более полумиллиарда долларов в лотерею

    17:59  7 Января 2018  /обновлено: 17:59  07 Января 2018
    1069

    Житель США выиграл более полумиллиарда долларов в лотерею

    Вашингтон, 7 января. Неизвестный покупатель лотерейного билета в США выиграл 560 миллионов долларов.

    Американские СМИ сообщили, что неизвестный счастливчик купил билет лотереи Powerball, которая провела розыгрыш тиража 6 января. В выигрыше оказались числа 12, 29, 30, 33 и 61 с числом-бонусом 26. Представитель лотереи заявил, что один из билетов, проданный в Нью-Гемпшире, принес своему владельцу джекпот в размере 559,7 миллиона долларов. При пересчете на рубли эта сумма составит 32 миллиарда.

    Ранее медсестра из Массачусетса выиграла 758 миллионов долларов, в рублях это составит 44 миллиарда.

    Сейчас неизвестному американцу предстоит решить, забрать все выигранные деньги сразу, при этом ему придется выплатить государству значительный налог, или получать ежегодные выплаты.

    Ранее сообщалось, что пенсионерка из Воронежской области выиграла в лотерею свыше полумиллиарда рублей, после чего ее начали атаковать мошенники и недоброжелатели. Родственники посоветовали женщине нанять себе телохранителей.

    Житель США выиграл более полумиллиарда долларов в лотерею

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #выигрыш #лотерея #доллары #джекпот
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Самолет ВМС США провел разведку около границ Крыма

      18:58 7 Января 2018 142
      Читать
      15:09
      Сегодня

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой
      13:27
      Сегодня

      Эксперты представили прогноз курса доллара в 2018 году
      13:03
      Сегодня

      Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепе США
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 7 января 06.00: САА и ВКС РФ заметно продвинулись в Идлибе, потери SDF в Дейр-эз-Зоре
      4:39
      Сегодня

      Рождество в Петербурге православные верующие встретили вместе с президентом страны

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018 1617

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10224

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10287

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      10907

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      18872
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09   7 Января 2018
      1617
      «Вернуть России пол-Украины»: в Госдуме ответили на слова о «советской оккупации»

      «Вернуть России пол-Украины»: в Госдуме ответили на слова о «советской оккупации»

      14:33   7 Января 2018
      6399
      Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

      Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

      9:25   7 Января 2018
      797
      Пушков назвал «сумятицей» внешнюю политику Трампа

      Пушков назвал «сумятицей» внешнюю политику Трампа

      8:05   7 Января 2018
      1125