Житель США выиграл более полумиллиарда долларов в лотерею

Вашингтон, 7 января. Неизвестный покупатель лотерейного билета в США выиграл 560 миллионов долларов.

Американские СМИ сообщили, что неизвестный счастливчик купил билет лотереи Powerball, которая провела розыгрыш тиража 6 января. В выигрыше оказались числа 12, 29, 30, 33 и 61 с числом-бонусом 26. Представитель лотереи заявил, что один из билетов, проданный в Нью-Гемпшире, принес своему владельцу джекпот в размере 559,7 миллиона долларов. При пересчете на рубли эта сумма составит 32 миллиарда.

Ранее медсестра из Массачусетса выиграла 758 миллионов долларов, в рублях это составит 44 миллиарда.

Сейчас неизвестному американцу предстоит решить, забрать все выигранные деньги сразу, при этом ему придется выплатить государству значительный налог, или получать ежегодные выплаты.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Воронежской области выиграла в лотерею свыше полумиллиарда рублей, после чего ее начали атаковать мошенники и недоброжелатели. Родственники посоветовали женщине нанять себе телохранителей.