Давайте оставаться вне политики: в ДНР поздравили жителей Украины с праздниками
Донецк, 7 января. Жители Донецкой народной республики поздравили украинцев с новогодними праздниками, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Дорогие жители Украины! Поздравляем вас с Рождеством и Новым годом! Мы желаем мира, благополучия и всего наилучшего всем вашим семьям», — обратились дончане к жителям Украины.
Они призывают украинцев вопреки войне оставаться людьми и не забывать анализировать все происходящее в стране и в народных республиках.
«Мы жили в СССР, жили в Украине, а теперь живем в Донецкой народной республике. И несмотря на то, что нас пытаются разделить, столкнуть лбами, давайте оставаться вне политики. С праздником!» — заключили дончане.
Включить уведомления в Вк
Комментарии: