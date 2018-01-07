Давайте оставаться вне политики: в ДНР поздравили жителей Украины с праздниками

Донецк, 7 января. Жители Донецкой народной республики поздравили украинцев с новогодними праздниками, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Дорогие жители Украины! Поздравляем вас с Рождеством и Новым годом! Мы желаем мира, благополучия и всего наилучшего всем вашим семьям», — обратились дончане к жителям Украины.

Они призывают украинцев вопреки войне оставаться людьми и не забывать анализировать все происходящее в стране и в народных республиках.