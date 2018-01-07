Сирия новости 7 января 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, боевики обстреляли мирный район Восточной Гуты

Сирия, 7 января. САА при поддержке ВКС РФ освободила несколько поселений Идлиба и находится в 15 километрах от Абу Духура, боевики открыли огонь по мирному району Восточной Гуты, в Киркуке арестовано 12 террористов ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Харасте, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Духуру.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо, теряет позиции в Идлибе.

Провинция Дамаск

Боевики радикальных антиправительственных формирований открыли огонь по жилому району Аль-Уафидин Восточной Гуты. Об этом сообщает источник в сети Telegram (@hosienmortadapressnew).

В Харасте продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Ранее сообщалось, что для усиления правительственных войск в населенный пункт прибыло подкрепление САА. Военный источник в Telegram (@hosienmortadapressnew) отмечает, что с воздуха наступление на позиции радикалов поддерживают сирийские ВВС.

Провинция Алеппо

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 недалеко от населенного пункта Абад на юге провинции Алеппо. О боевых вылетах союзной авиации пишет военный Telegram-канал (@NRVR11).

Ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам» зафиксированы в районе поселения Бурдж Самана. О перестрелках противников сообщает источник в сети Telegram (@NRVR11).

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) к авиабазе Абу Духур. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@watanisy), правительственные войска САР под прикрытием российской авиации освободили от исламистов «Джебхат ан-Нусры» населенные пункты Абу Тахаджа Набаз, Набаз аль-Шамали, Рамла, Сарра и Сари в южной части провинции Идлиб. Сирийская армия продвигается от Синджара в северо-восточном направлении. Twitter-канал (@sayed_ridha) пишет, что бригады армии САР находятся в 15 километрах от Абу Духура.

Местный источник в Twitter (@sayed_ridha) отмечает, что жители освобожденных поселений приветствуют солдат САА, вывешивая на стены зданий флаги Сирии и портреты президента САР Башара Асада.

Ирак

Армия Ирака совместно с отрядами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжают операцию по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства»1 в провинции Киркук. Информационное агентство Iraqi News пишет, что в ходе антитеррористической кампании арестовано 12 членов ИГИЛ1, скрывавшихся в административном центре региона.

Тем временем на сирийско-иракской границе продолжается возведение оборонительной насыпи. Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы несколько раз атаковали бойцов «Хашд аш-Шааби» в пограничных районах. Последнее нападение смертника было зафиксировано недалеко от КПП Таль-Сафук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)