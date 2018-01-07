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Политика
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Сирия новости 7 января 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, боевики обстреляли мирный район Восточной Гуты
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    Сирия новости 7 января 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, боевики обстреляли мирный район Восточной Гуты

    19:30  7 Января 2018
    2795

    Сирия новости 7 января 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, боевики обстреляли мирный район Восточной Гуты

    Сирия, 7 января. САА при поддержке ВКС РФ освободила несколько поселений Идлиба и находится в 15 километрах от Абу Духура, боевики открыли огонь по мирному району Восточной Гуты, в Киркуке арестовано 12 террористов ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Алеппо и Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Харасте, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Духуру.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо, теряет позиции в Идлибе.

    Сирия новости 7 января 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, боевики обстреляли мирный район Восточной Гуты

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 7 января 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, боевики обстреляли мирный район Восточной Гуты

    Боевики радикальных антиправительственных формирований открыли огонь по жилому району Аль-Уафидин Восточной Гуты. Об этом сообщает источник в сети Telegram (@hosienmortadapressnew).

    В Харасте продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Ранее сообщалось, что для усиления правительственных войск в населенный пункт прибыло подкрепление САА. Военный источник в Telegram (@hosienmortadapressnew) отмечает, что с воздуха наступление на позиции радикалов поддерживают сирийские ВВС.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 7 января 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, боевики обстреляли мирный район Восточной Гуты

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 недалеко от населенного пункта Абад на юге провинции Алеппо. О боевых вылетах союзной авиации пишет военный Telegram-канал (@NRVR11).

    Ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам» зафиксированы в районе поселения Бурдж Самана. О перестрелках противников сообщает источник в сети Telegram (@NRVR11).

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 7 января 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, боевики обстреляли мирный район Восточной Гуты

    ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) к авиабазе Абу Духур. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@watanisy), правительственные войска САР под прикрытием российской авиации освободили от исламистов «Джебхат ан-Нусры» населенные пункты Абу Тахаджа Набаз, Набаз аль-Шамали, Рамла, Сарра и Сари в южной части провинции Идлиб. Сирийская армия продвигается от Синджара в северо-восточном направлении. Twitter-канал (@sayed_ridha) пишет, что бригады армии САР находятся в 15 километрах от Абу Духура.

    Местный источник в Twitter (@sayed_ridha) отмечает, что жители освобожденных поселений приветствуют солдат САА, вывешивая на стены зданий флаги Сирии и портреты президента САР Башара Асада.

    Ирак

    Сирия новости 7 января 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, боевики обстреляли мирный район Восточной Гуты

    Армия Ирака совместно с отрядами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжают операцию по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства»1 в провинции Киркук. Информационное агентство Iraqi News пишет, что в ходе антитеррористической кампании арестовано 12 членов ИГИЛ1, скрывавшихся в административном центре региона.

    Тем временем на сирийско-иракской границе продолжается возведение оборонительной насыпи. Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы несколько раз атаковали бойцов «Хашд аш-Шааби» в пограничных районах. Последнее нападение смертника было зафиксировано недалеко от КПП Таль-Сафук.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #дамаск #вкс рф #игил #ирак #саа #идлиб #восточная гута #киркук #хараста #тахрир аш-шам #абу духур
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    Сирия новости 7 января 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, боевики обстреляли мирный район Восточной Гуты
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    Сирия новости 7 января 07.00: боевики обстреляли город на побережье Латакии, САА под ударом танков в Харасте
    Сирия итоги за сутки на 7 января 06.00: САА и ВКС РФ заметно продвинулись в Идлибе, потери SDF в Дейр-эз-Зоре
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