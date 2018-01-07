Сирия: ФАН публикует видео с рождественского богослужения в церкви Святого Саркиса в Дамаске

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в армянской церкви Святого Саркиса в Дамаске, где снял на видео, как проходила рождественская служба.

Армянская апостольская церковь отмечает Рождество шестого января. Рождественскую службу проводил глава епархии Дамаска митрополит Армаш Налбандян. На литургии, кроме многочисленных прихожан, присутствовали также патриарх Сиро-яковитской православной церкви Антиохии и всего Востока Игнатиус Афрам II Карим, а также ряд глав и представителей христианских общин Сирии.

Поздравить Армянскую апостольскую церковь с главным христианским праздником приехал по поручению Башара Асада и министр по делам президентского дворца Мансур Аззам. Он передал поздравления от президента Сирии епархии, служителям церкви и пастве.

Митрополит, в свою очередь, поблагодарил Башара Асада за поддержку христианских общин Сирии, обратившись с мольбой к Богу о защите страны и успехах в работе президента на благо народа, в интересах её единения и сплочения.

Митрополит Налбандян в своей проповеди выразил надежду на возобновление мира в Сирии и осудил преступления террористов против сирийского народа: