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Донбасс сегодня: конец «новогоднему» перемирию, бегство грузинских наемников и «русские «Грады»
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    Донбасс сегодня: конец «новогоднему» перемирию, бегство грузинских наемников и «русские «Грады»

    18:48  7 Января 2018  /обновлено: 18:48  07 Января 2018
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    Донбасс сегодня: конец «новогоднему» перемирию, бегство грузинских наемников и «русские «Грады»

    Донбасс, 7 января. ДНР и ЛНР под огнем минометов; ВСУ укрепляют позиции и готовятся к наступлению; батальон грузинских наемников легально дезертировал из зоны АТО; в адрес России звучат новые обвинения в поставках вооружений в Донбасс. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    Можно с уверенностью констатировать, что так называемое «новогоднее перемирие» сорвано украинской стороной. Обе республики в минувшие сутки подвергались минометным обстрелам, а также огневым атакам из гранатометов различного типа.

    На донецком направлении огонь велся по Спартаку и Ясиноватой. Горловка также подверглась обстрелам из автоматического оружия и противотанковых гранатометов. На луганском направлении позиции Народной милиции ЛНР у Веселогоровки были атакованы из 120-мм минометов.

    Донбасс сегодня: конец «новогоднему» перемирию, бегство грузинских наемников и «русские «Грады»

    ВСУ укрепляют позиции

    В последние несколько дней разведка луганчан фиксирует переброску материально-технических средств на позиции украинской армии на ключевых участках фронта с ЛНР. Кроме того, огневые позиции 122-мм гаубиц Д-30 установлены по всей линии населенных пунктов Пахарь, Попасная, Мироновка на западных границах республики. Новые колонны украинских танков и дополнительные позиции противотанковых пушек зафиксированы у северных границ Луганской народной республики.

    На обоих направлениях (север и запад) луганскими военными отмечена активизация аэроразведки. Указанные перемещения техники, подвоз и восполнение боеприпасов, наряду с активизацией разведки, могут носить характер подготовки к активным наступательным действиям Вооруженных сил Украины. Просматривается даже вероятный сценарий операции, но для его осуществления Киеву потребуется задействовать боевую авиацию.

    ВСУ укрепляют позиции

    Ротация и дезертирство батальонов

    На днях стало известно о выходе всего личного состава «Грузинского легиона» (численностью до батальона — Прим. ФАН) из 54 механизированной бригады ВС Украины (54 омбр ВСУ). Сообщается, что на смену одним наемникам пришли другие — силовики из так называемого добровольческого батальона «Донбасс». Примечательно, что наемники из Грузии объяснили свой уход с передовой тем, что не согласны с позицией командования бригады. По имеющимся данным, командование бросало «Грузинский легион» в самые горячие точки и либо сознательно, либо по отсутствию военного образования неоднократно подставляло под огонь братской артиллерии.

    Грузины уходят в тыл. Кроме того, следует отметить, что отношение Генштаба украинской армии и командования силовой операции к «добробатам» настолько специфическое, что потери их даже не ложатся в официальные сводки пресс-центра АТО и не учитываются в общей военной статистике. Напомним, что ранее на официальной странице 54 омбр ВСУ в Facebook появилось сообщение, в котором указано, что никакого «Грузинского легиона» в составе 54 бригаде ВС Украины не было.

    Напоследок укажем, что уход легиона грузинских наемников из состава бригады стал следствием недавней умышленной отправки иностранцев комбригом 54 омбр под артиллерийский огонь другого «добробата» — батальона «Айдар». Потери не оглашались и не учитывались, но по данным донецких военных, они составили десятки убитых и раненых. 

    Ротация и дезертирство батальонов

    Горы сгоревшей техники и «российские «Грады» в Донбассе»

    Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, последние два дня проверял сообщения украинских СМИ о больших потерях военной техники дончан и «очередной партии» российских «Градов». Оба информационных сообщения были сгенерированы координатором украинской медиа-группы «Информационное сопротивление» депутатом Верховной Рады Дмитрием Тымчуком.

    Первый вброс содержал информацию о сгоревших за последние две недели трех единицах боевых машин пехоты (БМП). Тымчук намекает на работу украинских силовиков, при этом забывая о «новогоднем» перемирии. Более того, в указанный период в сводках штаба АТО вообще отсутствовала информация о поражении техники противника (ВС ДНР — Прим. ФАН). В армейском корпусе дончан информацию опровергли как не соответствующую действительности.

    Горы сгоревшей техники и «российские «Грады» в Донбассе»

    Но далее в тексте следующего сообщения «Информационного сопротивления» становится ясно, для чего была придумана первая часть повествования о БМП. Дело в том, что украинским пропагандистам необходимо было обосновать следующее ложное сообщение о якобы «поставках российского вооружения в Донбасс». В указанной части сообщается о «поставках все тех же БМП-2 в количестве 4 штук взамен сгоревших, и поставках нескольких десятков реактивных систем БМ-21 «Град».

    Горы сгоревшей техники и «российские «Грады» в Донбассе»

    На этот раз координатор группы не стал утруждать себя расписыванием маршрутов логистики поставок вооружений и эшелонов с боеприпасами. Тымчук просто «констатировал факт», не подкрепленный ни фотографиями, ни свидетельствами очевидцев или иными ценными доказательствами.

    Автор: Николай Романенко
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