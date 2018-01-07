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Общество
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Украина
Киев в кредитной ловушке: экс-министр рассказал, почему Украина не может обойтись без МВФ
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    Киев в кредитной ловушке: экс-министр рассказал, почему Украина не может обойтись без МВФ

    17:15  7 Января 2018  /обновлено: 17:15  07 Января 2018
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    Киев в кредитной ловушке: экс-министр рассказал, почему Украина не может обойтись без МВФ

    Киев, 7 января. Набравшая внешних кредитов Украина находится в полной зависимости от Международного валютного фонда, считает бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

    По его словам, ситуация обстоит так, что, если Украина прекратит сотрудничество с МВФ, она тут же лишится финансовой поддержки Евросоюза, а также ведущих стран мира. А на внешних кредитах сегодня держится вся экономика страны. Даже проекты, вроде строительства метро в Днепре (бывший Днепропетровск), Харькове и Киеве, осуществляются за счет внешних заимствований.

    Киев в кредитной ловушке: экс-министр рассказал, почему Украина не может обойтись без МВФ

    «Это проекты, которые должны реализоваться за счет Мирового банка, а их не будет, если не будет сотрудничества с МВФ. Не будет кредитов от Европейского союза, не будет кредитов от других ведущих стран мира. Инвесторы не придут», — рассказал Суслов украинским СМИ.

    Напомним, что в конце прошлого года ЕС отказался выдавать Киеву последний транш финансовой помощи в размере 600 млн евро, поскольку украинская сторона не выполнила всех условий сделки.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #мвф #кредиты #суслов
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