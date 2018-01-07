Киев в кредитной ловушке: экс-министр рассказал, почему Украина не может обойтись без МВФ

Киев, 7 января. Набравшая внешних кредитов Украина находится в полной зависимости от Международного валютного фонда, считает бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

По его словам, ситуация обстоит так, что, если Украина прекратит сотрудничество с МВФ, она тут же лишится финансовой поддержки Евросоюза, а также ведущих стран мира. А на внешних кредитах сегодня держится вся экономика страны. Даже проекты, вроде строительства метро в Днепре (бывший Днепропетровск), Харькове и Киеве, осуществляются за счет внешних заимствований.

«Это проекты, которые должны реализоваться за счет Мирового банка, а их не будет, если не будет сотрудничества с МВФ. Не будет кредитов от Европейского союза, не будет кредитов от других ведущих стран мира. Инвесторы не придут», — рассказал Суслов украинским СМИ.

Напомним, что в конце прошлого года ЕС отказался выдавать Киеву последний транш финансовой помощи в размере 600 млн евро, поскольку украинская сторона не выполнила всех условий сделки.