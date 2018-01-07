Подмосковье построено украинцами: Москаль похвастался «золотыми руками» гастарбайтеров Закарпатья

Ужгород, 7 января. Половина Закарпатской области Украины работает в России, заявил в воскресенье глава региона Геннадий Москаль.

«Половина области работает в России, но пророссийских настроений нет. Нашим гастарбайтерам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев», — сказал он в интервью украинскому изданию.

Москаль также отметил полное отсутствию сепаратистских настроений в Закарпатье. А Украинская православная церковь Московского патриархата, хоть и имеет определенное влияние в силу религиозности местных жителей, все равно не способствует развитию пророссийских настроений, подчеркнул глава Закарпатской ОГА.

Напомним, что, несмотря на политическое противостояние между Москвой и Киевом, в 2017 году Россию посетили почти 6 млн украинцев.