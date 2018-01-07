СМИ узнали о планах США признать подконтрольный оппозиции регион Сирии

Каир, 7 января. США планируют в ближайшее время дипломатически признать расположенный на севере Сирии регион, находящийся под контролем оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС).

По информации межарабской газеты Asharq al-Awsat, речь идет о регионе, расположенном на востоке от реки Ефрат. Его площадь составляет 24 тысячи квадратных метров. Это в три раза больше территории Ливана.

В данный момент администрация разрабатывает новую стратегию по Сирии, отмечает источник. В нее входят планы по признанию региона. Подобные намерения поступали от главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который совсем недавно заявил о том, что Вашингтон направит в регионы, подконтрольные СДС, дипломатов и военных инструкторов.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что действия властей США могут привести к созданию неподконтрольных Дамаску органов власти, что впоследствии приведет к расколу страны, в которой и так идет война.

Отметим также, что США систематически поставляют вооружение СДС, что также вредит сохранению территориальной целостности САР.