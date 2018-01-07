18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Песков прояснил вопрос о крещении родителей Путина
Сирия эксклюзив
Сирия продвигается к транспортной базе в Харасте: ФАН публикует видео с позиций правительственных войск
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия продвигается к транспортной базе в Харасте: ФАН публикует видео с позиций правительственных войск

    17:05  7 Января 2018  /обновлено: 17:05  07 Января 2018
    2753

    Сирия продвигается к транспортной базе в Харасте: ФАН публикует видео с позиций правительственных войск

    Источнику Федерального агентства новостей (ФАН) удалось снять видео с текущих позиций сирийских правительственных войск в пригороде Дамаска Харасте, где уже несколько дней продолжается операция по деблокированию транспортной базы.

    Напомним, ранее боевикам вооруженных группировок «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам», путем фланговых атак с севера и юга по коридору снабжения, удалось отрезать гарнизон транспортной базы от остальных сил САА на западе. База имеет серьезное значение для правительственных войск и как хорошо укрепленный военный объект, и как стратегический плацдарм для последующей возможной зачистки районов, в данный момент подконтрольных боевикам.

    6 Фото.
    6 Фотографий

    В результате активизировавшихся боевых действий в этом районе обе стороны продолжают нести существенные потери. Так, группировка правительственных войск, состоящая из подразделений САА, Республиканской гвардии и «Национальных сил обороны» (NDF), потеряла 5 бригадных генералов и несколько десятков человек как офицерского, так и рядового состава. Одновременно с этим, приходят сообщения о ликвидации полевых командиров и боевиков «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман».

    Изначально заняв позиции у здания Министерства водных ресурсов, правительственные силы стали продвигаться на северо-восток, зачищая городскую застройку, которая и представляла главную опасность для дороги на базу.  

    Видео сделано с позиций в районе жилых кварталов вокруг мечети Абу-Бакра, которые сейчас контролируется сирийскими войсками. В настоящий момент подразделениям САА и Республиканской гвардии удалось выйти к госпиталю Башар.

    По информации источника, правительственные силы продолжают постепенное продвижение в сторону транспортной базы, в чем им помогают сирийские артиллерия и авиация.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #саа #восточная гута #ахрар аш-шам #хараста #файлак ар-рахман
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Самолет ВМС США провел разведку около границ Крыма

      18:58 7 Января 2018 412
      Читать
      15:09
      Сегодня

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой
      13:27
      Сегодня

      Эксперты представили прогноз курса доллара в 2018 году
      13:03
      Сегодня

      Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепе США
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 7 января 06.00: САА и ВКС РФ заметно продвинулись в Идлибе, потери SDF в Дейр-эз-Зоре
      4:39
      Сегодня

      Рождество в Петербурге православные верующие встретили вместе с президентом страны

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018 1677

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10227

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10289

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      10912

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      18879
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09   7 Января 2018
      1677
      «Вернуть России пол-Украины»: в Госдуме ответили на слова о «советской оккупации»

      «Вернуть России пол-Украины»: в Госдуме ответили на слова о «советской оккупации»

      14:33   7 Января 2018
      6546
      Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

      Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

      9:25   7 Января 2018
      798
      Пушков назвал «сумятицей» внешнюю политику Трампа

      Пушков назвал «сумятицей» внешнюю политику Трампа

      8:05   7 Января 2018
      1135