Сирия продвигается к транспортной базе в Харасте: ФАН публикует видео с позиций правительственных войск

Источнику Федерального агентства новостей (ФАН) удалось снять видео с текущих позиций сирийских правительственных войск в пригороде Дамаска Харасте, где уже несколько дней продолжается операция по деблокированию транспортной базы.

Напомним, ранее боевикам вооруженных группировок «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам», путем фланговых атак с севера и юга по коридору снабжения, удалось отрезать гарнизон транспортной базы от остальных сил САА на западе. База имеет серьезное значение для правительственных войск и как хорошо укрепленный военный объект, и как стратегический плацдарм для последующей возможной зачистки районов, в данный момент подконтрольных боевикам.

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В результате активизировавшихся боевых действий в этом районе обе стороны продолжают нести существенные потери. Так, группировка правительственных войск, состоящая из подразделений САА, Республиканской гвардии и «Национальных сил обороны» (NDF), потеряла 5 бригадных генералов и несколько десятков человек как офицерского, так и рядового состава. Одновременно с этим, приходят сообщения о ликвидации полевых командиров и боевиков «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман».

Изначально заняв позиции у здания Министерства водных ресурсов, правительственные силы стали продвигаться на северо-восток, зачищая городскую застройку, которая и представляла главную опасность для дороги на базу.

Видео сделано с позиций в районе жилых кварталов вокруг мечети Абу-Бакра, которые сейчас контролируется сирийскими войсками. В настоящий момент подразделениям САА и Республиканской гвардии удалось выйти к госпиталю Башар.

По информации источника, правительственные силы продолжают постепенное продвижение в сторону транспортной базы, в чем им помогают сирийские артиллерия и авиация.