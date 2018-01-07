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Украина
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Украина
«Ничего хорошего нет»: экс-депутат Рады подвел итоги первых четырех лет после Майдана
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    «Ничего хорошего нет»: экс-депутат Рады подвел итоги первых четырех лет после Майдана

    16:15  7 Января 2018  /обновлено: 16:16  07 Января 2018
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    «Ничего хорошего нет»: экс-депутат Рады подвел итоги первых четырех лет после Майдана

    Киев, 7 января. Произошедший в 2014 году государственный переворот на Украине привел к тому, что в стране вспыхнула гражданская война, а власть захватили преступники, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, подводя итоги первых четырех лет после Майдана.

    «Для меня 2014 год стал черным, в этот год власть в Украине захватили преступники, народ разделился на своих и чужих, брат стал убивать брата. И вот уже три года в Украине самая настоящая «европейская жизнь» и все у нас хорошо, но на самом деле ничего хорошего нет», — пишет он в Facebook.

    «Ничего хорошего нет»: экс-депутат Рады подвел итоги первых четырех лет после Майдана

    По его словам, в конечном итоге люди, ответственные за развал страны, гражданскую войну и ссору двух братских народов, должны будут понести наказание. Журавко представил список «главных преступников Украины»,  который возглавили президент страны Петр Порошенко, глава СНБО Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #майдан #журавко
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