Косачев ответил на заявление Киева о «советской оккупации Украины»

Москва, 7 января. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал предложение директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича признать «оккупацией» период пребывания Украины в составе СССР.

«У этой концепции два аспекта — политический и моральный. Моральный заключается в том, что у русского и украинского народов в составе СССР, равно как и у других советских народов, не было раздельной национальной истории», — цитирует ТАСС Косачева.

Сенатор также назвал «философией лжецов и предателей» попытку провести «раздельную» интерпретацию национальной истории и перевалить на другие народы бремя ответственности за прошлое своего.

В первую очередь это несправедливо по отношению к предкам, которые строили общую «героическую и трагическую» историю.

Политический аспект, по словам Косачева, заключается в том, что «наследственность украинской государственности» — это большая точка в любых дискуссиях на тему территориальных приобретений Украины в составе Советского союза.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление Вятровича, отметив, что в случае признания периода нахождения Украины в СССР «оккупацией», Киеву придется отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других территорий.