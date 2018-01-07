ВКС РФ сопроводили более 1 тыс. космических объектов в 2017 году

Москва, 7 января. В этом году ВКС РФ обнаружили и приняли на сопровождение более 1 тысячи космических объектов и проконтролировали вывод на обиты более 300 космических аппаратов, сообщает Минобороны России.

«В течение минувшего года специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1 тысячи космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 350 космических аппаратов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ВКС РФ обеспечили прогнозирование и прекращение существования 150 различных космических объектов.

Во время боевого дежурства в 2017 году военно-космические службы России провели более двух тысяч спецработ по контролю изменений космической обстановки.

Особое внимание сотрудники Главного центра разведки космической обстановки уделяли контролю состояния и состава орбитальных группировок иностранных космических систем. Кроме того, отдельного внимания было удостоено предотвращение сближений российских космических аппаратов с иными объектами в космосе.