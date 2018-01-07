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Сирия сегодня: САА перебросила силы из Дейр-эз-Зора в Дамаск, боевики теряют позиции в Идлибе
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    Сирия сегодня: САА перебросила силы из Дейр-эз-Зора в Дамаск, боевики теряют позиции в Идлибе

    16:14  7 Января 2018  /обновлено: 16:14  07 Января 2018
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    Сирия сегодня: САА перебросила силы из Дейр-эз-Зора в Дамаск, боевики теряют позиции в Идлибе

    Сирия, 7 января. Элитное подразделение САА переброшено из Дейр-эз-Зора в Дамаск; ВС Турции готовятся начать наступление в северной Сирии; правительственные силы восстановили контроль над стратегическими точками в провинции Идлиб. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Переброска сил в Дамаск

    Элитная 104-я воздушно-десантная бригада Республиканской гвардии Сирийской арабской армии (САА) покинула провинцию Дейр-эз-Зор после длительного развертывания сил в регионе, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на военных.

    По имеющимся данным, 104-я бригада переместится из провинции Дейр-эз-Зор в восточную часть Дамаска, где военные начнут операцию по восстановлению контроля над пригородом Дамаска — Харастой, находящегося под контролем боевиков коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) и группировок «Ахрар аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама», союз исламских салафистских бригад, выступают против правительства Башара Асада, «Хезболлы» и ополчения Сил национальной обороны Сирии) и «Фейлак ар-Рахман».

    Под командованием покойного генерал-майора Иссама Захреддина 104-я Бригада была развернута в провинции в 2013 году для защиты города Дейр-эз-Зора от атак боевиков.

    Позднее военные будут защищать провинцию Дейр-эз-Зор во время осады «Исламским государством»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в 2015 году.

    Переброска сил в Дамаск

    ВС Турции готовы атаковать Африн

    Турецкая армия и их союзники из «Щита Евфрата» готовятся начать военную операцию в сирийском кантоне Африн, сообщает Al-Masdar со ссылкой на российское информагентство Sputnik.

    По данным агентства, турецкие вооруженные силы уже развернули полевой госпиталь больницу в регионе Кумло провинции Хатай, которая граничит с сирийской провинцией Идлиб.

    Кроме того, по данным арабского Sputnik, цель турецкой армии заключается в ликвидации боевого крыла Курдского верховного комитета — Отрядов народной самообороны (YPG), базирующихся в Афринском кантоне.

    Правительство Турции считает, что курдско-арабские отряды YPG являются ответвлением Рабочей партии Курдистана (PKK) (запрещена в Турции).

    В рамках подготовки к этой операции турецкая армия наращивала свои силы в северной Сирии, отправляя конвои солдат и военных транспортных средств в западную часть провинции Алеппо.

    Предполагается, что кантон Африн не должен ограничиваться соглашением об эскалации; однако турецкий режим считает, что YPG и их политическое крыло (PYD) являются незаконными лицами внутри Сирии.

    ВС Турции готовы атаковать Африн

    Продвижение САА в провинции Идлиб

    Военнослужащие правительственных сил восстановили контроль над стратегически важным городом на юге провинции Идлиб, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Как сообщило официальное медиа-крыло Национальных сил обороны (NDF), отряды САА вернули контроль над стратегическим городом Синджар, расположенным на юге провинции Идлиб.

    Также сообщается, что сирийская армия захватила города Кьяра, Аль-Матоуста и Кафрайя Аль-Маарат.

    Аналитик агентства отмечает, что если сирийское командование официально подтвердит данную информацию, то такая расстановка сил станет разрушительным ударом для экстремистов на юге Идлиба.

    Город Синджар расположен вдоль важной дороги, ведущей к цитадели боевиков Маарат Аль-Нумана. Именно захват этого города был главным приоритетом для Верховного командования Сирийской армии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #дамаск #игил #курды #дейр-эз-зор #дейр эз-зор #идлиб #африн #ypg #хараста
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