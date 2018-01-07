Жену Аршавина сняли с рейса после скандала с грязным подгузником

Москва, 7 января. Супруга бывшего капитана российской сборной по футболу и лидера казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса Казьмина оказалась в центре внимания СМИ. Женщина задержала вылет рейса Москва – Алма-Ата на два часа.

Инцидент произошел из-за того, что жена футболиста проигнорировала правила безопасности при взлете самолета. Тем не менее причина у нее была веская — во время взлета ей нужно было поменять подгузник ребенку.

Молодая мать попыталась дойти с ребенком до туалета, однако бортпроводники попросили ее подождать, пока самолет наберет нужную высоту. Казьмина все просьбы проигнорировала. Тогда капитан судна был вынужден остановить полет и вызвать полицию.

В итоге женщину сняли с рейса, но задерживать не стали, сообщает ряд российских СМИ.