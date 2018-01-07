Полиция Ирана задержала главных организаторов протестов, вылившихся в беспорядки

Тегеран, 7 января. Полиция Ирана задержала главных организаторов акций протеста, которые закончились массовыми беспорядками. Многие из задержанных после проверки были отпущены, остались лишь те, кто, по словам служителей закона, относятся к «главным виновникам» и «саботажникам».

«Людей и участников протестов, у которых были законные требования, в минимально возможное время отделили от организаторов и тех, кто руководил беспорядками», — рассказал телеканалу Press TV представитель иранской полиции Саид Монтазер-аль-Махди.

Напомним, что протесты вспыхнули в крупнейших городах Ирана в последних числах 2017 года. Акции, в частности, проводились в Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште. Только в Тегеране было задержано около 450 человек за последние три дня. Около 20 человек, включая сотрудника полиции, погибли во время уличных столкновений.

Некоторые эксперты полагают, что за протестами в Иране стоят США, которые таким образом пытаются свергнуть сложившийся режим. Постпред РФ при ООН Василий Небензя даже предположил, что у Вашингтона сформировалась некая аллергия на Иран, которая мешает Америке трезво оценивать ситуацию в этой стране.