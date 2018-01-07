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Сирия: ФАН публикует видео гуманитарной акции ЦПВС в деревне Басир на севере Даръа
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    Сирия: ФАН публикует видео гуманитарной акции ЦПВС в деревне Басир на севере Даръа

    15:19  7 Января 2018  /обновлено: 15:19  07 Января 2018
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    Сирия: ФАН публикует видео гуманитарной акции ЦПВС в деревне Басир на севере Даръа

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял репортаж из деревни Басир на севере провинции Даръа, где 30 декабря российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провел гуманитарную акцию.

    В ходе акции пострадавшим от военных действий мирным жителям, в том числе и семьям погибших военнослужащих сирийской правительственной армии, было выдано в общей сложности 400 индивидуальных продуктовых наборов. Также ЦПВС был организован пункт медицинской помощи, где все нуждающиеся могли пройти осмотр и получить необходимое лечение.

    Жители деревни высоко ценят роль России и ту поддержку, которую она оказывает сирийскому народу в борьбе с терроризмом на территории страны.   

    Напомним, кроме работы по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии, ЦПВС участвует в присоединении вооруженных группировок «умеренной» оппозиции к режиму прекращения боевых действий, а также способствует возвращению жителей в свои города и мероприятиям по нормализации статуса населения.

    На сегодняшний день, благодаря военнослужащим ЦПВС, к процессу примирения было присоединено 2322 населенных пунктов и 234 вооруженных формирования — к режиму прекращения огня. Всего Центр по примирению враждующих сторон провел 1719 гуманитарных акций, в ходе которых был доставлен гуманитарный груз общим весом 2378,7 тонн, а также была оказана помощь 67795 мирным жителям.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #гуманитарная помощь #даръа #цпвс
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