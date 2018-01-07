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Украина
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Происшествия
Два человека пострадали при взрыве у метро Стокгольма
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    Два человека пострадали при взрыве у метро Стокгольма

    14:59  7 Января 2018  /обновлено: 15:00  07 Января 2018
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    Два человека пострадали при взрыве у метро Стокгольма

    Стокгольм, 7 января. Два человека пострадали в результате взрыва, произошедшего в Стокгольме возле станции метро «Ворбю», сообщают представители правоохранительных органов.

    По информации телеканала СВТ, 60-летний мужчина поднял лежащий на земле пакет, который взорвался прямо у него в руках. Пострадала также его спутница. Сейчас мужчина и женщина находятся в больнице. Им оказывают необходимую помощь.

    Место происшествия оцеплено. В районе работают сотрудники полиции и взрывотехники. Причина взрыва уточняется.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #взрыв #швеция #стокгольм
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