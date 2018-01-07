Два человека пострадали при взрыве у метро Стокгольма

Стокгольм, 7 января. Два человека пострадали в результате взрыва, произошедшего в Стокгольме возле станции метро «Ворбю», сообщают представители правоохранительных органов.

По информации телеканала СВТ, 60-летний мужчина поднял лежащий на земле пакет, который взорвался прямо у него в руках. Пострадала также его спутница. Сейчас мужчина и женщина находятся в больнице. Им оказывают необходимую помощь.

Место происшествия оцеплено. В районе работают сотрудники полиции и взрывотехники. Причина взрыва уточняется.