Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

Киев, 7 января. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) практически каждый день посещает палаточный лагерь активистов партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, однако ни разу не смог обнаружить там лидера партии.

Сегодня активисты подтвердили: Саакашвили не появлялся в палаточном лагере уже больше недели. Больше того, активисты не знают, где их лидер и когда он поведет их на решительный бой с «барыгами» - как они называют Петра Порошенко и его окружение. Ранее активисты обещали корреспонденту ФАН, что начнут атаковать властные структуры сразу после празднования нового года.

При этом около сорока армейских палаток продолжают дымить буржуйками под стенами Верховной Рады Украины. Людей в лагере не много, многие уехали на новогодние праздники по домам. Те, кто остались, поддерживают порядок – в лагере чисто, не видно мусора, все обитатели трезвы и выглядят опрятно.

Михаил Сацкеич, боец нацбата «Донбасс», рассказал корреспонденту ФАН о том, как праздновали Рождество в палаточном лагере.

«Как праздновали? Спокойно. Мы сюда не праздновать пришли. Будем стоять дальше до конца. Часть людей поехала домой, отдыхать. Но часть осталась здесь. Ведь здесь тоже надо службу нести. На столе в праздники стоит то, что люди нам принесли, что повара приготовили. Гречневая каша, картошка. Спиртного нет. У нас есть правило: хочешь - езжай домой и там пожалуйста. Здесь этого нельзя», - рассказал Сацкевич.

Урна для сбора наличных средств выглядит практически пустой, похоже ориентироваться на сознательность киевлян, которые могли бы жертвовать средства в поддержку лагеря Мишико, не приходится.

В Киеве дождливо, но в ближайшие дни синоптики обещают похолодание. Впрочем, ситуация может стать жаркой после 11 января, когда в Апелляционном суде Киева будет слушать в очередной раз дело об уголовном преследовании и экстрадиции Саакашвили.

— Был ли Саакашвили тут?

— Да был, как-то даже ночевал в палатке, но в этом году его еще никто здесь не видел, - рассказал ФАН Михаил Сацкеич.

В некоторых СМИ сообщается, что Саакашвили живет в гостинице рядом с палаточным лагерем, однако подтверждений этой информации нет.

Заметим, что в ближайшее время к активистам палаточного лагеря могут присоединиться боевики так называемого «Грузинского легиона». Это добровольческое формирование покинуло ряды Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили вечером в пятницу на официальной странице батальона в социальной сети. Вооруженное формирование обвинило руководство 54-ой Бригады ВСУ в некомпетентности, незаконных приказах и угрозах в адрес членов «легиона».