Москва, 7 января. Эксперты считают, что цены на квартиры в новостройках будут продолжать расти, но вторичное жилье подешевеет.

По мнению экспертов в 2018 году продолжится рост цент на квартиры в новостройках, отмечается, что в прошлом году этот показатель превышал уровень инфляции в стране. Росстат предоставил данные, в соответствии с которыми жилье в новостройках за третий квартал 2017 года подорожало почти на 6 процентов. Это связано с ростом строительной готовности проектов, которые были заявлены ранее. Однако резкого скачка цен ожидать не стоит, и расценки будут увеличиваться в пределах инфляции.

По оценке экспертов в текущем году сохранится тенденция снижения цен на вторичное жилье. Это обусловлено слабым спросом и затовариванием рынка недвижимости в некоторых регионах. Отмечается, что для покупки квартиры в новом доме россиянину придется потратить весь доход, полученный на 2,7 года.